O tanara mamica a murit la o ora dupa ce a nascut. Ce acuzatii aduce familia

Nicoleta, o tanara mama din Focsani, a murit dupa o ora de cand a nascut. Nasterea a decurs normal, a adus pe lume o fetita de aproape 4 kilograme, insa dupa o ora a intrat in stop cardio-respirator. A fost resuscitata, si-a revenit, dar putin mai tarziu s-a intamplat din nou si nu a mai putut fi salvata. Abia atunci s-a descoperit ca Nicoleta, in varsta de 36 de ani, avea probleme cu coagularea sangelui. I s-a administrat tratament necesar, insa nu s-a mai putut face nimic. O tanara mireasa a murit in timp ce mirele o astepta la altar. Povestea devastatoare a unui eveniment fericit cu sfarsit tragic - FOTO Familia Nicoletei acuza ca medicii ar fi refuzat sa ii faca cezariana pe motiv ca era supraponderal ...