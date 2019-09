O tanara mireasa a murit in timp ce mirele o astepta la altar. Povestea devastatoare a unui eveniment fericit cu sfarsit tragic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsit tragic pentru o tanara mireasa insarcinata. A murit in ziua nuntii, chiar in timp ce viitorul sot o astepta la altar. Medicii s-au luptat sa ii salveze viata bebelusului din pantece, care s-a nascut printr-o cezariana urgenta. Jessica Guedes, de 30 de ani, era insarcinata in sase luni si se pregatea de cea mai frumoasa zi a vietii ei. Femeia, din Sao Paulo, Brazilia, se pregatea sa isi uneasca destinele cu alesul inimii ei. La un moment dat, i s-a facut rau chiar in limuzina care o ducea spre biserica, scrie Mirror.Familia tinerei a explicat ca au crezut ca aceasta avea emotii si suferea de anxietate din cauza ceremoniei ce urma sa aiba loc, mentionand ca Jessica se plansese ca avea ameteli si dureri in zona gatului. In re ...