O tanara mireasa a murit in timp ce mirele o astepta la altar. Povestea devastatoare a unui eveniment fericit cu sfarsit tragic - FOTO

Sfarsit tragic pentru o tanara mireasa insarcinata. A murit in ziua nuntii, chiar in timp ce viitorul sot o astepta la altar. Medicii s-au luptat sa ii salveze viata bebelusului din pantece, care s-a nascut printr-o cezariana urgenta. Jessica Guedes, de 30 de ani, era insarcinata in sase luni si se pregatea de cea mai frumoasa zi a vietii ei. Femeia, din Sao Paulo, Brazilia, se pregatea sa isi uneasca destinele cu alesul inimii ei. La un moment dat, i s-a facut rau chiar in limuzina care o ducea spre biserica, scrie Mirror.Familia tinerei a explicat ca au crezut ca aceasta avea emotii si suferea de anxietate din cauza ceremoniei ce urma sa aiba loc, mentionan ...