O tanara povesteste cum a fost sechestrata, amenintata si violata de Dinca si prietenii lui: "Cutitul asta a fost cumparat pentru tine!"

Sechestrata, amenintata cu un cutit si violata de Gheorghe Dinca si de prietenii lui, intr-o camera cu gratii la geamuri. E acuzatia unei tinere care sustine ca a trait clipe de cosmar, dupa ce a fost luata, pur si simplu, de pe strada de oamenii monstrului din Caracal. Victima lui Dinca a decis sa rupa tacearea! Tanara si-a luat inima in dinti si povesteste chiar acum cosmarul prin care a trecut. O fotografie da peste cap ancheta de la Caracal. Alexandra si Luiza se cunosteau Sub protectia anonimatului, noua victima a lui Gheorghe Dinca a facut dezvaluiri tulburatoare. „Am fost dusa intr-o garsoniera si acolo am fost violata de Dinca, impreuna cu inca doi prieteni. Mi-a zis ca: „Cutitul ...