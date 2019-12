O tara mica a ajuns noul centru de putere in materie de educatie din Europa. Libertatea e cheia succesului

In timp ce Romania a obtinut cel mai slab scor din ultimii ani in clasamentul PISA 2018, unde ocupa locul 47 din 79 de tari, sistemul de educatie estonian este laudat in presa internationala, dupa ce fosta tara sovietica a surclasat marile puteri europene in toate cele trei domenii evaluate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru a stabili nivelul de pregatire a elevilor de 15 ani.