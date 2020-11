O tehnologie veche de 20 de ani poate elimina coronavirusul din spațiile inchise

Tehnologia Plasmacluster Ion, folosită în purificatoarele de aer Sharp încă din 1998, este eficientă în eliminarea particulelor virusului COVID-19 din încăperi, arată două studii publicate în umă cu câteva săptămâni de savanți japonezi în domeniul virusologiei, în urma testelor de laborator, conform Mediafax. Virusul SARS-CoV-2 poate rămâne în picături minuscule în aer, iar oamenii se […] The post O tehnologie veche de 20 de ani poate elimina coronavirusul din spațiile închise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.