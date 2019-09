O toaleta din aur in valoare de un milion de lire sterline a fost furata

palat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un vas de toaleta din aur in valoare de un milion de lire sterline, ce facea parte dintr-o expozitie de arta de la Palatul Blenheim, a fost furat sambata dimineata, informeaza Press Association. Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit carora obiectul de arta din aur a fost furat in primele ore ale diminetii de sambata, insa ulterior a fost recuperat de politie. 38 de ani de la NUNTA Printesei Diana cu Printul Charles. Ce nu stiai despre evenimentul secolului Toaleta, expusa in Palatul Blenheim, locul nasterii lui Winston Churchill, a fost creata de artistul italian Maurizio Cattelan si a atras un numar mare de vizitatori atunci a fost expusa pentru prima data in Muz ...