O tragedie pentru o familie din Iasi! Barca lor explodat! Se afla in stare grava la spital

Momente cumplite pentru o familie din Iasi. Intr-un concediu din Spania, cei doi soti, aveau sa traiasca clipe de neimaginat. Ambarcatiunea pe care cei doi se aflau pe Plaja Peniscola din Valencia, a explodat pur si simplu. Cei doi ieseni erau stabiliti de mai multi ani in Belgia si au hotarat sa isi petreaca vacanta in Spania. In urma exploziei, Claudiu si Simona Lupascu, au fost raniti grav, acestia fiind internati in spital. Copiii celor doi scapat ca prin minune pentru ca au ramas pe plaja sa se joace. Momentan, anchetatorii cerceteaza imprejurarile in care s-a produs incidentul.