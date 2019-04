O tragedie uluitoare! Cine este Sorina, fata care a murit in accident

sofer roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristian Miculaiciuc, iubitul tinerei care si-a pierdut viata intr-un accident din Anglia pare sa nu isi revina din soc. Povestea lui este desprinsa dintr-un film cu multa drama. Concret, Cristian, lucrator in Anglia la o firma de curierat a fost blocat in trafic din cauza unui accident. Acesta a aflat, dupa o ora de stat bara la bara, ca victima accidentului este chiar iubita lui. Cristian Miculaiciuc a ramas blocat in trafic, in apropiere de Birmingham, la nici un kilometru de locul unui accident mortal. Dupa o ora, romanul a fost sunat de Politie si anuntat ca iubita lui, Sorina Gheorghe, a murit in acel accident, potrivit birminghammail.co.uk. Cristian Miculaiciuc a ramas blocat in trafic, in apropier ...