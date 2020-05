O treime din angajații Arctic Gaești, depistați cu COVID-19 la o testare facuta de companie

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dâmboviţa a informat, vineri, că 32 de angajaţi ai companiei Arctic Găeşti au fost confirmaţi cu noul coronavirus, în urma testelor efectuate contacţilor a două persoane depistate anterior. Bolnavii fără simptome au fost trimiși acasă în izolare, se arată într-un comunicat al DSP Dâmbovița. Două linii de producţie au fost […] The post O treime din angajații Arctic Găești, depistați cu COVID-19 la o testare făcută de companie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.