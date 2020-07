O treime dintre romanii angajați la o ferma britanica, diagnosticata cu COVID-19

Ministerul Afacerilor Externe precizează vineri că, până în prezent, 30 de cetăţeni români, din cei aproximativ 100 care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei ferme din Herefordshire – Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19, transmite Agerpres. ”Potrivit ultimelor informaţii comunicate Ambasadei României la Londra de către […] The post O treime dintre românii angajați la o fermă britanică, diagnosticată cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.