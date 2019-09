O umileste in ultimul hal in fata tuturor! Cum se poarta Mr. Pink cu Moni si de ce a obligat-o sa-si “uite” trecutul! N-are voie..

Lasa impresia ca duce o viata de cinci stele, insa ipoteza conform careia Monica Gabor traieste ca o canusareasa capata din ce in ce mai mult contur. Se pare ca Mr. Pink i-a trasat un set clar de reguli, ea fiind nevoita sa se conformeze.

Traiul in Los Angeles cere multe sacrificii, iar Monica Gabor resimte asta pe pielea ei, din plin. S-a spus in repetate randuri ca iubitul ei chinez este extrem de pretentios si ca i-a impus fostei doamne Columbeanu o conduita total diferita fata de felul in care ea era obisnuita, insa lucrurile nu s-au limitat la asta. Desi pozeaza intr-o femeie fericita, care are o relatie perfecta, desfasoara afaceri cu profit de multe zerouri si intalneste cei mai influenti oameni ai lumii, se pare ca totul este doar o frumoasa poveste in care si Monica s-a incapatanat sa creada.

