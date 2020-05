O varianta cu mult "Doamne ajuta" a formulei "Ciocul mic si joc de glezne" a PSD: Cum trec autoritatile Romania prin pandemie si ce le spun oamenilor Interviu

Decretarea starii de urgenta devreme a fost, fara doar si poate, decizia care a salvat vieti limitand raspandirea cazurilor de SARS-CoV2, dar ce a urmat dupa, felul in care autoritatile au gestionat criza, a transformat oamenii in supusi carora le erau comunicate, in miez de noapte, ordonante militare si carora le era propus un narativ in care frica si "Doamne-ajuta" tinea loc de raspunsuri la intrebari.