O vecina despre criminalul din Caracal: "Tatal lui a fost un om tot asa, era cu femeile, vorbea urat cu femeile. Era afemeiat."

Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a rapit, violat si apoi ucis doua adolescente, avea o „mana de aur" cand lucra cu metale si tatal sau „vorbea urat" cu femeile, a spus o vecina a criminalului intr-o emisiune televizata. "Cum sa nu il stiu? Nu-mi vine sa cred ce s-a intamplat. Eu eram la el in curte tot timpul. Era un om cuminte. Din sarut-mana nu ma scotea. Am facut asta-toamna trei saci de vinete cu el, zacusca, ca sa trimita la baieti in Italia. Ma duceam cu el la targ sa targium zarzavaturi. Nu am crezut si nu imi vine sa cred. As vrea sa il vad sa ii dau una. Mai nenorocitule, cum ai putut? Am fost la el in curte, au fost si baietii mei. El se ocupa cu fiare ...