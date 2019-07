O vedeta de pe Instagram a vandut apa in care a facut baie si s-a umplut de bani

Belle Delphine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Belle Delphine este o vedeta de pe Instagram care a reusit sa faca bani din piatra seaca. Le-a propus celor peste 3,9 milioane de urmaritori sa-i cumpere apa in care a facut baie. Fanii au iesit la inaintare si au dat 30 de dolari pe o cutiuta cu apa in care Belle Delphine s-a balacit. Recipietele cu apa au disparut de pe stoc in trei zile. Ea a publicat doua fotografii pe Instagram in care spunea ca este dispusa sa vanda apa „tuturor baietilor insetati”. Ea precizeaza pe site ca apa nu este potabila si „are doar valoare sentimentala”. Ea a facut reclama la produs pe Instagram, a publicat clipuri cu ea in cada, in timp ce-si turna apa pe corp. Tactica a functionat daca s-a van ...