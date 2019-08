O vedeta internationala a socat pe toata lumea cand si-a etalat corpul la piscina - FOTO

Tina Malone 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tina Malone este o actrita in varsta de 54 de ani al carui aspect fizic lasa mult de dorit. Vedeta are un trup ca cel al unei femei de 80 de ani, iar aparitia sa in costum de baie i-a dezgustat pe toti. Tina Malone si-a facut aparitia la piscina, in Spania, intr-un costum de baie cu imprimeu, in nuante de albastru si gri, din doua piese. Din pacate, aceasta i-a descoperit trupul aproape in intregime, dar aspectul sau fizic lasa mult de dorit. 10 sfaturi pentru a avea o piele de invidiat In poze se observa clar cum pielea actritei este extrem de lasata, iar aceasta are probleme mari in zona abdomenului si a picioarelor, pielea acesteia pur si simplu atarna, creand un aspect foarte inestetic. ...