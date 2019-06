O versiune a piesei "Time Waits For No One", cantata de Freddie Mercury, a fost lansata in premiera de Universal Music - VIDEO

O nouă versiune acustică a piesei "Time Waits For No One", cântată de Freddie Mercury, a fost lansată în premieră, joi, de Universal Music, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Înregistrarea, care datează din 1986, nu a mai fost lansată până în prezent. În varianta originală, "Time Waits for No One" a fost inclusă pe albumul conceptual "Time". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Videoclipul a fost lansat după succesul mondial al filmului "Bohemian Rhapsody", care a generat încasări de peste 900 de milioane de dolari la box-office şi i-a adus un trofeu Oscar actorului Rami Malek, care îl intepretează pe Freddie Mercury. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.