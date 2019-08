O vezi mereu la televiziuni, la emisiuni in direct, foarte aranjata, eleganta, machiata. Acum, Andreea Marin a aparut fara pic de machiaj, la 44 de ani

Andreea

Andreea Marin nu-si arata varsta si este mereu o aparitie impecabila, de la vestimentatie pana la machiaj. Vedeta si-a uimit fanii in aceasta dimineata cand a postat in story-ul de pe Instagram o fotografie in care apare fara pic de machiaj.

Andreea Marin a postat o fotografie in care apare nemachiata

Andreea Marin si-a surprins fanii cu o fotografie in care apare fara strop de machiaj. ”Zana Surprizelor” a ajuns la varsta de 44 de ani si demonstreaza inca o data ca nu ai nevoie de prea multe ca sa te simti bine in pielea ta. „O noua zi, zambeste-i! Fara fard, fara masca, asa cum esti tu. Pretuieste viata!”, a scris Andreea Marin ca descriere la fotografia in care apare asa cum s-a trezit azi-dimineata.

Vedeta nu-ti arata deloc varsta, iar in cadrul unui eveniment a dezvaluit care este tratamentul de infrumusetare la care apeleaza. Andreea Marin are un ten de invidiat si spune ca demachiantul si crema hidratanta nu lipsesc din rutina ei zilnica. „O crema si un tratament de calitate vin sa completeze aducand stralucirea si increderea de care ai nevoie pentru a te simti bine in pielea ta.”, a spus frumoasa bruneta, potrivit Libertatea.

Andreea Marin nu adoarme niciodata cu machiajul pe fata

Andreea Marin este de parere ca pentru a avea un trup armonios trebuie sa faci sport si sa ai o alimentatie echilibrata. De asemenea, fosta prezentatoare TV mai spune ca este nevoie de efort si disciplina pentru a avea un stil de viata sanatos. „Desigur ca si mie mi-ar placea sa lenevesc, in loc sa alerg, dar tin la sanatatea mea si vreau sa ma simt bine cu mine din toate punctele de vedere”, spune vedeta pentru Click!.

