O vezi mereu pe Raluca Badulescu machiata strident, cu gene false si cu peruca. A aparut recent naturala! Fara machiaj in exces, gene

Raluca Badulescu, unul dintre juratii de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, este o prezenta iconica in peisajul media autohton, stilul vestimentar inconfundabil, care impleteste cu eleganta preferintele sale pentru culorile calde si supraccesorizarea, este unul dintre elementele statement prin care se face remarcata.

Se declara o nonconformista in ceea ce priveste stylingul abordat, modul de a privi viata insa, in ceea ce priveste machiajul, Raluca Badulescu nu experimenteaza trendurile si prefera, aproape de fiecare data, sa poarte ruj rosu, gene false si un conturing pronuntat al ochilor. Raluca Badulescu este o feminista convinsa, inspirand femeile sa lupte pana la capat in razboiul cu kilogramele in plus.

In editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D, Raluca Badulescu si-a facut aparitia fara pic de machiaj si fara gene false. Uimiti, colegii de platou au intrebat-o cu ingrijorare motivul acestei schimbari neasteptate.

Vedeta marturiseste ca, din cauza unei alergii – in urma careia a ajuns de urgenta, la spital -, este nevoita ca o perioada sa renunte la aceste artificii stilistice.

“Am facut alergie, prin urmare nu imi mai pot lipi gene false si nu ma mai pot machia in jurul ochilor, o perioada. Dupa ce mi-am pus genele m-am panicat, pentru ca din cauza alergiei mi s-au umflat ochii. Imediat, mi le-am dat jos. Lacrimile, cu toate acele substante amestecate, mi-au produs o arsura de cornee. Am fost de urgenta la spital. 24 de ore nu am vazut deloc. Am facut atac de panica!”, povesteste Raluca Badulescu.

