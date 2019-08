Oameni din toata tara vin la Caracal cu candele pentru a le aprinde la casa criminalului din Caracal

candele caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oameni din mai multe localitati din tara vin, sambata, la Caracal si depun candele in fata casei lui Gheorghe Dinca, unde a fost ucisa Alexandra Macesanu. Pelerinii spun ca sunt cutremurati de modul in care a murit fata de 15 ani: „Alexandra putea fi copilul meu”, relateaza mediafax. In fata casei lui Gheorghe Dinca sunt sute de candele depuse in memoria Alexandrei Macesanu, fata ucisa de Gheorghe Dinca si despre care barbatul a spus ca a incinerat-o intr-un butoi din curte. Oamenii au depus coroane de flori si o papusa. Pe o pancarta, cineva a scris: „Dancila, Iohannis, vrem raspunderea magistratului”. O familie din Bucuresti, care mergea spre judetul Gorj, s-a abatut de la dr ...