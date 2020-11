Oameni noi, naravuri vechi: Pe modelul primarului de la Brașov, USR trimite in Senat un politician care minte ca are licența

Scandal de proporții în filiala USR Timiș, după ce un membru al formațiunii a dezvăluit că filiala din Timiș a propus la Senat un candidat care nici măcar nu și-a finalizat studiile.

Este vorba de Raoul Trifan, vicepreședinte USR Timiș, candidat pentru Senatul României din partea Alianței USR PLUS, potrivit renasterea.ro. “Dau și o soluție elegantă, demisia din poziția eligibilă din Timiș, următorul pe listă să fie candidatul nostru, iar tu, dragă coleg, care nu ne-ai spus până acum cum stă treaba, pune-ți cenușă în cap, că așa se întâmplă într-o țară ca afară… Pentru mine restul e tăcere, tristețe și dezamăgire”, a scris, pe pagina de Facebook, USR-istul care a făcut public acest subiect.

Și totuși, tânărul Raoul Trifan nu se arată dispus să recurgă la soluția elegantă oferită de colegul său. Dimpotrivă, așa cum menționează într-un fel de comunicat explicativ adresat colegilor de partid și postat pe site-ul intern al USR Timiș, candidatul care deschide lista USR Timiș la alegerile pentru Senatul României își precizează prioritățile: “În momentul acesta prioritatea mea este să fac cât mai repede trecerea de la IT la parlamentarism și să performez și acolo la fel cum am făcut-o la toate fostele mele joburi”.

Trifan a mai recunoscut senin pe Facebook: “Da, nu am terminat facultatea, și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt.”.