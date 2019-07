Oameni revoltati: O societate doreste construirea unui imobil de 6 etaje in Tomis Nord. Cum a ajuns terenul de la Primarie proprietate privata (document+galerie foto)

Membrii Asociaţiei de proprietari de la blocul M1, de pe bulevardul Tomis nr. 332 din Constanţa, sunt revoltaţi de faptul că s-ar putea trezi cu o clădire de birouri în zona de spaţiu verde de lângă bloc.Este vorba de zona de vegetaţie de la intersecţia bulevardului Tomis cu strada Suceava, proprietatea privată a unei societăţi care doreşte să ridice o clădire de birouri de 6 etaje lângă un bloc de locuinţe de 4 etaje. De altfel, în aceste zile, sunt mutate conductele de apă care sunt proprietatea privată a Medgaz SRL, existând autorizaţie de deviere conducte, eliberată în luna martie 2019.În februarie 2019, la APM Constanţa a fost depusă documentaţia pentru iniţierea PUZ-ului pentru terenul aferent. Potrivit reprezentanţilor Medgaz SRL, firma intenţionează să ridice o clădire de birouri care să respecte toate reglementările în vigoare. Cel mai probabil, este vorba de o clinică.Amintim că, în anul 2017, a fost eliberat certificatul de urbanism cu numărul 2825 privind elaborare PUZ. Conform PUG, în zona unde se poziţionează terenul nu pot fi construite decât blocuri de locuinţe cu regimul maxim de înălţime P+4, astfel, pentru orice altceva este necesară elaborarea unui PUZ. Astfel, societatea Medgaz SRL are nevoie de un PUZ aprobat pentru schimbarea regimului de înălţime maxim acceptat, dar şi pentru funcţionalitate. În zonă nu este permisă, cu actualele reglementări, construirea de blocuri cu altă destinaţie în afară de cea de locuire.Astfel, pentru a putea să construiască orice altceva, întreaga procedură este de durată. Pentru ca investitorul să construiască ceva pe terenul respectiv, este nevoie de aprobarea consilierilor locali municipali.Terenul care a generat PUZ-ul este liber de construcţii şi se află în zona ZRL 4 - subzona locuinţelor colective medii P+3-4 etaje. Beneficiarul propune modificarea reglementărilor urbanistice în vigoare pentru terenul aflat la intersecţia bulevardului Tomis cu strada Suceava, în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de birouri/serviciu cu regim de înălţime de P+6 etaje. Suprafaţa lotului care a generat PUZ-ul este de 506 mp şi are următoarele vecinătăţi: la nord - strada Suceava, la est - imobilul de locuinţe bloc M1, la vest - bulevardul Tomis, iar la sud - alee de acces. Terenul studiat, cu suprafaţa de 506 mp, situat în intravilanul municipiului Constanţa, este identificat prin numărul cadastral 219020, înscris în UAT Constanţa. Acesta este proprietatea SC Medgaz SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu încheierea de autentificare nr. 978 din 11 iulie 2017.Contactaţi telefonic de cotidianul ZIUA de Constanţa, reprezentanţii Medgaz au fost deschişi la răspunsuri. Au declarat că este adevărat că au depus cererea la APM pentru iniţierea PUZ-ului pentru terenul deţinut, dar nu sunt siguri dacă li se va aproba modificarea pentru a putea construi o clădire de 6 etaje, urmând să respecte reglementările actuale pentru zona respectivă, mai precis, urmând să construiască un imobil de 4 etaje. „Cel mai probabil, va deservi o bancă sau o clinică, dar tindem spre o clinică”, a declarat reprezentantul societăţii. De altfel, societatea transmite că întreaga procedură va mai dura şi arată deschidere faţă de locuitorii din zonă.Potrivit Mihaelei Andrei, membru în comisia de urbanism din cadrul municipalităţii, propunerea de modificare a PUZ-ului nu a ajuns pe masa acestora. Proprietarii terenului încă strâng avizele necesare pentru a putea demara discuţiile pe această temă în comisie. După strângerea tuturor avizelor, urmează să se iniţieze PUZ, iar ulterior se va dezbate în Comisia de Urbanism şi în Comisia Tehnică de Urbanism, iar în cele din urmă propunerea urmează să ajungă pe masa Consiliului Local Municipal Constanţa, care va decide dacă este sau nu viabil proiectul.Oamenii care locuiesc în blocul M1 sunt revoltaţi de această situaţie, mai ales că majoritatea stau de o viaţă acolo, iar spaţiul verde este singura lor oază de oxigen. „Ne taie aerul. Nu înţeleg cum grădina blocului a ajuns proprietate privată şi nu înţeleg de ce este necesar ca în imediata apropiere a blocului să răsară ditamai clădirea de birouri”, a spus unul dintre locatari. Oamenii sunt revoltaţi şi au declarat că prin asociaţie au depus o sesizare la Primăria Constanţa, însă, până în prezent, nu au primit răspuns.Traseul din domeniul public în cel privat este neclar. Printr-o dispoziţie de primar, de pe vremea lui Radu Ştefan Mazăre, terenul spaţiu verde, aflat în domeniul Primăriei Constanţa, a fost retrocedat în anul 2006 către Sanda Popescu. Singura certitudine că acel lot a fost dat este prin actualizarea domeniului public al municipiului Constanţa, la finele anului 2006, prin hotărârea de Consiliu Local nr. 593 din data de 13 decembrie. Atunci, Primăria preciza că mai deţine doar aproximativ 290 mp teren la intersecţia bulevardului Tomis cu strada Suceava, conform modificărilor dispoziţiei de primar. Proprietarul a vândut terenul mai departe, iar tot prin revânzare a ajuns la actualul proprietar - Medgaz SRL.Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, firma Medgaz SRL a fost fondată în anul 2008 şi are sediul social în comuna Peştera. Societatea provine din schimbarea sediului din alt judeţ. Capitalul social subscris, de 1.663.000 de lei, integral vărsat, este compus din 16.630 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 100 lei. Asociaţi persoane fizice sunt Darlaiani Stere şi Mişu Stere, fiecare cu 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi sunt şi administratorii firmei, care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate.În anul fiscal 2015, societatea cu 78 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 22.432.139 de lei şi un profit de 1.142.088 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: 79 de salariaţi, cifră de afaceri de 20.429.137 de lei şi profit de 536.622 de lei. În ceea ce priveşte situaţia financiară pe anul 2017, aceasta este următoarea: 77 de salariaţi, cifră de afaceri de 19.690.975 lei şi un profit de 3.225.723 lei.