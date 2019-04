Oameni revoltati. Strada din Constanta partial asfaltata. Ce spune Primaria Constanta. Nu ati mai auzit asa ceva! (galerie foto+video)

Ce au spus reprezentanţii Primăriei Constanţa

Situaţie bizară în cartierul constănţean Baba Novac. Pe aleea Vâscului au fost efectuate lucrările de asfaltare la un an după ce erau programate. Totuşi, doar o parte din strada respectivă a fost îmbrăcată în covor asfaltic, după cum reiese din imaginile ataşate acestui material. Primăria Constanţa garantează asfaltarea drumului imediat după emiterea cadastrului.Un constănţean ne-a transmis o sesizare cu privire la lucrările efectuate de către societatea Confort Urban, care este responsabilă de asfaltările, printre altele, din municipiul Constanţa. El a mai punctat că a discutat cu reprezentanţii societăţii care au răspuns că asfaltarea nu s-a efectuat integral din cauza faptului că nu există cadastru şi intabulare.„În cadrul procesului de reabilitare a străzilor anunţat de Primăria Constanţa a fost trecută şi aleea Vâscului din cartierul Baba Novac. Menţionez că această asfaltare trebuia să aibă loc anul trecut, dar s-a efectuat anul acesta la sfârşitul lunii martie şi finalizată pe jumătate de alee în data de 16.04.2019. Pe site-ul Primăriei Constanţa apare un anunţ în care este postată o poză cu procesul de asfaltare”, ne-a scris un locuitor din zonă.El a transmis trei întrebări către redacţie, pe care cotidianul ZIUA de Constanţa le-a pus, mai departe, către Primăria Constanţa şi Confort Urban. „În dorinţa de a rezolva această problemă, vă rog să ne sprijiniţi în aflarea adevărului pentru care această lucrare efectuată de Confort Urban nu a fost dusă la bun sfârşit. Au fost contactaţi cei de la Confort Urban, care au declarat că această alee a fost asfaltată pe jumătate deoarece «porţiunea neasfaltată aprox. 80 m nu are cadastru şi intabulare». Trei întrebări fără răspuns: Cum a fost posibilă efectuarea cadastrului pentru cele trei terenuri dacă aceasta porţiune nu are cadastru?; Cum a fost posibilă efectuarea lucrărilor de instalare utilităţi: apă, canalizare, gaze, curent electric dacă nu există acest cadastru?; Cum a fost posibilă realizarea instalaţiei de iluminat public?“, ne-a mai transmis cititorul.Primăria Constanţa a transmis, prin purtătorul de cuvânt, faptul că la momentul în care au fost trase utilităţile publice - canalizare, gaze etc. - nu era necesar cadastrul pentru executarea lucrărilor. Acea stradă apare în documentele publice ca drum de exploatare. Au fost trase utilităţile, iar în momentul când au fost demarate lucrările de asfaltare din cartier a fost nevoie de cadastru. Doar o porţiune de drum a avut cadastrul făcut în timp util, pentru restul de porţiune care a rămas acum neasfaltată fiind nevoie de mai mult timp. Au fost găsite nişte probleme, care la ora actuală au fost rezolvate. Cadastrul se află în lucru, iar până la finele anului restul drumului va fi asfaltat de către municipalitate.