Oamenii, care au iesit la plimbare, au incremenit cand au vazut-o. Era dezbracata si intinsa pe jos

plaja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 19 ani, din localitatea Valcelele, judetul Constanta, a fost gasita moarta astazi in dreptul plajei „La Baldachine” din Vama Veche. Potrivit Politiei Constanta, tanara a fost gasita luni dimineata de persoane care au venit la plaja si au sesizat Politia Mangalia. Drama in Rusia! Una dintre cele mai cunoscute tinere a fost gasita fara viata, in propria baie Oamenii au spus, la 112, ca au observat fata, in dreptul plajei ,,La Baldachine", din statiunea Vama Veche. Oamenii legii au stabilit ca este vorba despre o tanara de 19 ani, din localitatea Valcelele, judetul Constanta. Cadavrul nu prezinta urme vizibile de violenta si a fost depus la morga Spitalului municipiului Mangalia pentr ...