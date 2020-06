Oamenii de afaceri din noua generatie cresc la Complexul Educational Laude-Reut (P)

Este final de an scolar, cu ceremonii de absolvire atipice, in format online, la distanta, dar cu mari emotii si cu nemarginita bucurie. Dupa evenimentul de absolvire a cursului de relatii internationale si diplomatie publica si digitala de saptamana trecuta, astazi a venit randul tinerilor antreprenori Laude-Reut sa isi primeasca diplomele ce incununeaza munca unui an intreg, in domenii de business si marketing in care se arata foarte competitivi, in ciuda varstei lor de 15-17 ani.