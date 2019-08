Oamenii de stiinta au aflat ce ucide bacteria E. Coli, cea de care organismul uman scapa cel mai greu

Recipient din cupru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit oamenilor de stiinta, recipientele de cupru pot fi raspunsul pentru anihilarea bacteriei E-coli, care traieste in intestinul omului si al tuturor animalelor cu sange cald, producand imbolnaviri grave. Asadar, s-a aflat ce ucide bacteria E. Coli, cea de care organismul uman scapa cel mai greu: Romania, in alerta! Sute de oameni au ajuns la spital! Avertisment national Specialistii britanici au efectuat cercetari in acest sens, iar concluzia experimentelor a fost aceea ca ionii de cupru omoara aceasta bacterie periculoasa, performanta nemaiintalnita la niciun alt metal, nici macar la aur. Cuprul este capabil sa distruga bacteriile si virusii nedoriti. Este interesant ca medicina ayurvedica ...