Oamenii de stiinta, surprinsi de noi descoperiri despre misterioasa materie intunecata din univers

Materia întunecată, prezenţa misterioasă şi invizibilă care constituie mare parte din masa galaxiilor, inclusiv Calea Lactee, îi surprinde din nou pe oamenii de ştiinţă, noi observaţii ale galaxiilor îndepărtate venind în contradicţie cu informaţiile existente asupra naturii sale, relatează Reuters preluat de agerpres.

Un studiu publicat săptămâna aceasta a dezvăluit o discrepanţă neaşteptată între observaţiile asupra concentraţiei materiei întunecate în trei grupuri masive de galaxii, cuprinzând miliarde de stele, şi simulări teoretice computerizate cu privire la modul în care materia întunecată ar trebui să fie distribuită.



''Fie lipseşte un ingredient în simulări, fie am făcut o presupunere incorectă fundamentală despre natura materiei întunecate'', a declarat vineri specialista în astrofizică Priyamvada Natarajan, de la Universitatea Yale, coautoare a studiului publicat în jurnalul Science.



Materia întunecată este ''lipiciul'' invizibil care ţine stelele laolaltă în interiorul unei galaxii. De asemenea, ea creează o schelă invizibilă, ce permite galaxiilor să formeze grupuri.



Însă, materia întunecată are proprietăţi foarte neobişnuite. Nu emite, nu absoarbe şi nu reflectă lumina şi nu interacţionează cu particule cunoscute.



Cea mai mare parte a materiei din univers, aproximativ 96%, se consideră că este materie întunecată, în timp ce materia obişnuită, vizibilă, care alcătuieşte stele, planete şi oameni, este prezentă în proporţie de doar 4%.



Prezenţa materiei întunecate este cunoscută doar prin intermediul atracţiei gravitaţionale exercitată asupra materiei vizibile din spaţiu.



Ea diferă de energia întunecată la fel de enigmatică şi de nevăzută, considerată o proprietate a spaţiului, ce determină expansiunea accelerată a universului. Energia întunecată are efect de respingere. Materia întunecată atrage, prin gravitaţie.



Noul studiu a implicat observaţii efectuate cu ajutorul Telescopului Spaţial Hubble şi a Telescopului Foarte Mare (Very Large Telescope - VLT) din Chile.



Când lumina din surse aflate la distanţe foarte mari, precum galaxiile îndepărtate, călătoreşte prin materie, cum ar fi o altă galaxie sau un grup de galaxii, lumina este deviată şi se îndoaie - fenomen cunoscut sub numele de ''lentilă gravitaţională'', după cum a explicat astrofizicianul şi autorul principal al studiului Massimo Meneghetti, de la Observatorul de Astrofizică şi Ştiinţa Spaţiului din Bologna şi de la Institutul Naţional de Astrofizică din Italia.



Noile observaţii au demonstrat că efectele de lentilă gravitaţională produse de galaxiile aflate în interiorul uriaşelor grupuri de galaxii erau mult mai puternice decât prevedea actuala teorie asupra materiei întunecate, sugerând o concentrare neaşteptat de mare de materie întunecată în aceste galaxii.



"Este destul de surprinzător", a admis Meneghetti.