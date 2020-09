Oamenii fara maști vor fi supravegheați și depistați din aer cu drone

Ceretătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială lucrează la fabricarea de drone care vor fi folosite în lupta contra COVID-19. Printre misiunile dronelor vor fi livrări urgente de hrană sau medicamente, dar și depistarea oamenilor care nu poartă mască, scrie libertatea.ro. După modelul altor state europene, România se pregăteşte să intre şi ea în […] The post Oamenii fără măști vor fi supravegheați și depistați din aer cu drone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.