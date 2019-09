Oamenii legii vor patrula in toate unitatile de invatamant universitar din tara

NU UITAȚI!

Facultatea vine cu un alt mod de a învăţa viaţa. Anul universitar bate la uşă şi mulţi dintre voi, studenţi şi părinţi, vă aflaţi încă în căutare de cazare…În cămin sau în chirie, oriunde alegeţi să vă mutaţi, nu lăsaţi bagajele nesupravegheate pe holuri, alei, ori în faţa căminului.



Nu lăsaţi geamurile, portierele şi portbagajul autoturismului deschise, chiar dacă îl părăsiţi pentru scurt timp şi aveți bunuri la vedere în interiorul mașinilor (borsete, laptop, acte, genți etc.).



Pentru ca drumul cu trenul spre localitatea în care alegeţi să urmaţi studiile să fie lipsit de probleme, aveţi grijă de bagaje şi în relaţiile cu necunoscuţii!



Nu înstrăinaţi cheia camerei, dând posibilitatea unor persoane rău intenţionate să confecţioneze o copie după aceasta.



Fiţi atenți în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător ori despre care aveţi puţine informaţii și nu îi găzduiți în cămin.



Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în cămin.



Anunţaţi imediat Poliţia atunci când în holurile scărilor, pe paliere sau în faţa uşii sesizaţi persoane dubioase sau care staţionează fără motiv. Reţineţi cât mai multe semnalmente ale acestora., se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

A mai rămas o zi până când studenţii vor intra în mediul academic. Viaţa în studenţie nu e doar o probă care testează cunoştinţele, ci şi un „bilet” spre o nouă etapă din viaţa unui tânăr.La început de an universitar, Poliţia Română a reluat activităţile educativ-preventive și controalele în apropierea centrelor, campusurilor universitare și a căminelor studențești. În anul universitar 2018 – 2019, faptele penale sesizate în aceste zone a fost în scădere cu 30% față de anul precedent.Poliţiştii au inclus, în itinerariile lor de patrulare, cele 1.177 de unități de învățământ universitar din ţară (universități, filiale, cămine studențești, biblioteci, case de cultură studențești), iar de marți, vor acţiona suplimentar faţă de dispozitivul curent, pentru ca noul an universitar să înceapă în siguranţă.Echipajele de poliţie rutieră vor fi în teren pentru fluidizarea traficului rutier în zona centrelor universitare, pe arterele intens circulate.În anul universitar trecut, Poliția Română, prin Direcţia de Ordine Publică, a desfășurat 1.836 de acțiuni și controale, dintre care 884 au vizat respectarea Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.Astfel, verificările polițiștilor arată că, din totalul celor 1.177 de unități cu destinație universitară, 92,69%, sunt asigurate cu pază (fie proprie, prin societăți specializate de pază sau pază mixtă).Comparativ cu sfârșitul anului universitar anterior (2017 - 2018), numărul unităţilor de învăţământ superior asigurate cu pază proprie a crescut cu 4%. De asemenea, o creștere au înregistrat și unitățile universitare asigurate cu pază mixtă (peste 10%), iar în ceea ce privește dotarea lor cu sisteme de alarmare împotriva efracției sau cu sisteme video, acestea au crescut cu aproape 10%.Majoritatea faptelor penale sesizate în anul universitar trecut (71%), în care au fost implicați în principal studenți, au avut loc în incinta unităților universitare, restul petrecându-se în apropierea lor.Infracțiunile sesizate în incintă au fost mai puține în anul universitar 2018 – 2019, față de cel precedent, cu 9%, iar cele sesizate în zona adiacentă, cu 30%. Ponderea o reprezintă furturile, al căror număr a scăzut cu peste 14%.Pe parcursul anului, poliţiştii au acţionat pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise în aceste zone. Astfel, în urma intervențiilor desfășurate, au fost aplanate peste 100 de stări conflictuale.Au fost organizate peste 600 de întâlniri cu studenţii, iar seria activităților și programelor de prevenire, destinate tinerilor, continuă și în acest an universitar.O astfel de activitate a fost organizată de colegii de la Timiș, când au stat de vorbă cu studenții care s-au cazat deja în cămin. Recomandările esențiale pentru a preveni furturile din camere căminelor studențești au ajuns la tineri printr-o campanie, prin discuții și afișe.