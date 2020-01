Oamenii lui Kovesi, rasplatiți cum se cuvine de Secția de procurori a CSM

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat, în ședința de joi, câteva decizii interesante. În primul rând, i-au respins lui Radu George Bucurică delegarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin. Bucurică este celebrul procuror acuzat de hărțuire sexuală, The post Oamenii lui Kovesi, răsplătiți cum se cuvine de Secția de procurori a CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.