Oamenii PSD raman in functii si sub PNL. Gabriela Dorojan, Nemuriciul de la Garda de Mediu (Adevarul)

În urmă cu o lună, în mass media au apărut o serie de informaţii despre legăturile dubioase pe care actualul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Gabriela Dorojan, le-ar avea cu o serie de oameni de afaceri care acţionează în domeniul tratării deşeurilor periculoase. Sub protecţia anonimatului, surse apropiate din Garda Naţională de Mediu susţineau The post Oamenii PSD rămân în funcţii şi sub PNL. Gabriela Dorojan, Nemuriciul de la Garda de Mediu (Adevărul) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.