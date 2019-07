Oamenii "vechi" si "noi" - in politica

A inceput (iar) sezonul confruntarilor electorale - de data aceasta runda prezidentialelor, care va avea loc pe 10 noiembrie 2019 (primul tur) . Cu acest prilej, partidele politice, mai vechi sau mai noi, dar si persoane care nu au in spate o formatiune politica, se intrec in a (se) anunta candidati sau potentiali candidati pentru competitia de la sfarsitul acestui an.