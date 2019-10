Oana Bogdan, care a vorbit despre renuntarea la proprietatea privata, si-a dat demisia din PLUS

Oana Bogdan şi-a dat demisia din PLUS, explicând într-o scrisoare adresată membrilor Consiliului Naţional PLUS că doreşte să fie prezentă în Bruxelles, acolo unde conduce un birou de arhitectură, potrivit unui comunicat emis de formaţiunea politică. Aceasta a fost membru în Biroul Naţional PLUS.