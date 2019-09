Oana Cojocaru, speriata si ingrozita pe marginea drumului in miezul noptii. Gestul neasteptat facut de Irinel Columbeanu

Frumosul model care i-a cucerit inima lui Irinel Columbeanu a trait clipe teribile, dupa ce a fost surprinsa singura intr-o benzinarie de pe marginea Drumului National 1, la cativa kilometri de Izvorani. Dupa minute bune in care Oana Cojocaru era vizibil speriata, ea l-a sunat pe afacerist, care a venit imediat la ea.

Oana Cojocaru, speriata si ingrozita pe marginea drumului in miezul nopti

Deocamdata nu se stie cum a ajuns Oana Cojocaru in acea benzinarie singura, cu o valiza in mana si ce anume a speriat-o ingrozitor, insa, e cert ca Irinel Columbeanu a venit intr-un suflet la ea, dupa ce l-a sunat, scriu cei de la spynews.ro.

“Nu imi inchide, stai cu mine la telefon, te rog! Vino sa ma iei, te rog!”, a spus Oana Cojocaru alarmata, conform sursei citata mai sus.

La doar 10 minute distanta, Irinel Columbeanu si-a facut aparitia in locul in care se afla bruneta. El a venit cu un autoturism care nu costa sute de mii de euro si, fara sa schimbe prea multe replici, Oana Cojocaru si-a pus repede trolerul pe bancheta din spate, iar ea s-a urcat in dreapta afaceristului, pe care l-a implorat sa demareze din acea benzinarie.

