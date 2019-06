Oana Haineala, procuror șef adjunct la DIICOT

Procurorii CSM au decis, marţi, delegarea Oanei Schmidt-Hăineală în funcţia de procuror-şef adjunct DIICOT începând cu data de 1 iulie, până la ocuparea funcţiei în condiţiile legii, însă perioada nu trebuie să depăşească 6 luni. Funcția este ocupată, până la acea dată, de procurorul Ioana Albani. „Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după The post Oana Hăineală, procuror șef adjunct la DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.