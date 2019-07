Oana Radu a pus la loc 15 kilograme. „M-am ingrasat pentru ca-mi place mancarea”

In urma cu 4 ani, Oana Radu a avut ambitia sa slabeasca mai mult de 60 de kilograme. Intre timp, organismul ei a fost supus mai multor transformari si acum solista nu mai are 58 de kilograme, cum avea in perioada cand era foarte slaba. Cantareata a pus la loc 15 kilograme.

Extrem de sincera, Oana Radu povestea, acum 4 ani, ca a reusit sa slabeasca pentru ca a tinut o dieta drastica si a luat niste pastile care ii taiau pofta de mancare. La fel de sincera, artista a recunoscut ca acum, la 25 de ani, nu mai e la fel de slaba ca dupa regimul respectiv. A pus la loc 15 kilograme! N-o deranjeaza, din contra, pentru ca era nefericita cand era foarte slaba, fiindca trebuie sa se infometeze si era frustrant.

„Am intrerupt dieta, dar ma simt extrem de bine in pielea mea. De fapt, ma simteam pana acum o saptamana, cand am reluat dieta. Sunt de parere ca trebuie sa fii foarte asumat. Eu am slabit 60 de kilograme si m-am ingrasat mult mai putin. Sunt scunda, se vede imediat, asta e defectul meu. Ca idee, oamenii deja imi scriu ca m-am ingrasat la loc. Nu-mi pasa de lucrurile astea, pentru ca oamenii sunt superficiali. Eu in momentul in care nu m-am mai simtit bine in pielea mea am reluat dieta. M-am ingrasat pentru ca-mi place mancarea. Foarte mult. Sunt foarte mancacioasa si asta e motivul pentru care m-am ingrasat. Sa nu credeti, Doamne fereste, ca sufar de vreo boala sau am fost in vreo depresie, pur si simplu imi place mancarea la nebunie”, ne-a explicat fosta concurenta de la „Vocea Romaniei”.

Oana Radu a pus la loc 15 kilograme si a intrat din nou la dieta

Oana incearca sa gaseasca o punte intre cum era acum 4 ani, cand avea 120 de kilograme si Oana cea la 58 de kilograme, asa ca in momentul de fata a reluat dieta. Artista spune ca nu vrea nici prea slaba, dar nici iar sa nu o mai incapa hainele. „E o vorba: «Cine te place, te place si asa». Nu e adevarat. Nu te poti placea cand vezi ca nu te mai cuprind hainele, sotul nu te place cand esti cat patul, dar cred ca tu trebuie sa decizi care este cea mai buna forma a ta. Eu m-am simtit bine mai grasa. Acum nu ma mai simt. Totul e in functie de noi. Eu sunt un om sincer si sper ca oamenii de acasa si mai ales grasutele sa empatizeze cu mine si sa inteleaga ca toate vin la momentul la care trebuie sa vina”, a mai completat artista.

