Oana Radu s-a ingrasat din nou. Vedeta a luat in greutate 15 kilograme, dupa ce slabise 60: ”Imi place mancarea”

Oana Radu

Oana Radu s-a ingrasat din nou, dupa ce reusise in urma cu patru ani sa dea jos peste 60 de kilograme. Cantareata a luat in greutate 15 kilograme, iar asta se vede cu ochiul liber. Vedeta este din ce in ce mai pufoasa, iar motivul este simplu: ii place sa manance.

Acum patru ani, Oana Radu a reusit sa slabeasca 60 de kilograme si a ajuns sa cantareasca 58 de kilograme. Pentru a fi slaba, vedeta facea sacrifii enorme, mai exact aceasta nu manca. Acum, Oana Radu s-a ingrasat din nou, iar transformarea ei este vizibila. Solista nu mai are deloc silueta pe care si-o dorea, insa se simte foarte bine in pielea ei, fix asa cum este.

„Am intrerupt dieta, dar ma simt extrem de bine in pielea mea. De fapt, ma simteam pana acum o saptamana, cand am reluat dieta. Sunt de parere ca trebuie sa fii foarte asumat. Eu am slabit 60 de kilograme si m-am ingrasat mult mai putin. Sunt scunda, se vede imediat, asta e defectul meu. Ca idee, oamenii deja imi scriu ca m-am ingrasat la loc. Nu-mi pasa de lucrurile astea, pentru ca oamenii sunt superficiali. Eu in momentul in care nu m-am mai simtit bine in pielea mea am reluat dieta. M-am ingrasat pentru ca-mi place mancarea. Foarte mult. Sunt foarte mancacioasa si asta e motivul pentru care m-am ingrasat. Sa nu credeti, Doamne fereste, ca sufar de vreo boala sau am fost in vreo depresie, pur si simplu imi place mancarea la nebunie', a declarat Oana Radu, pentru Libertatea.

Oana Radu a facut mai multe interventii estetice dupa ce a slabit

Dupa ce a slabit foarte mult, Oana Radu a fost nevoita sa apeleze la medicul estetician. Cantareata si-a operat bratele pentru a scapa de pielea inestetica.

„Slabind foarte mult, sanii mei s-au lasat mai mult. Iar pielea de pe brate era nu foarte „flescaita', dar era relativ moale si atarna. Nu puteam sa port maiouri, maneca scurta, daca trebuia sa ma schimb undeva imi doream sa ascund acest defect si am intervenit asupra lor. Am fost la doctor care mi-a facut o brahioplastie sau pe romaneste mi-a taiat pielea de pe brate si mi-a pus implanturi mamare pentru a-mi ridica sanii. Am facut aceste doua operatii pentru ca am avut mare nevoie si pentru ca era… horror. Am intervenit asupra dintilor. Dintii mei nu erau cei mai urati dar nici pe departe cei mai frumosi. Ma deranja ca erau foarte mici, erau galbeni desi ma spalam si de 3-4 ori pe zi pe ei. M-am decis sa-mi pun fatete.', a spus vedeta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.