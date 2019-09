Oana Roman a ajuns de urgenta la spital. Care este starea de sanatate a vedetei

Oana Roman a ajuns de urgenta la spital, noaptea trecuta. Vedeta a crezut ca este ceva trecator, dar nu a mai rezistat. A parasit in graba botezul fiicei lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea.

Oana Roman se afla printre invitatii prezenti la botezul fiicei Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda, moment in care a simtit ca nu mai poate rezista. Vedeta a ajuns de urgenta la spital acuzand stari de rau in urma suprasoliciarii din ultimul timp. ,,N-am rezistat la botez. Am aterizat direct la spital ! Ultima perioada m-a epuizat fizic si psihic si am ramas fara baterii! Am venit in singurul loc in care toata lumea are grija de mine si unde eu nu trebuie sa am grija de nimeni! Ma pun pe picioare oamenii astia si revin in forta! '', a spus vedeta pe contul sau de socializare. Oana a postat alaturi de mesajul pentru fanii ei si o fotografie in care apare pe patul de spital. Vedeta isi liniste fanii si spune ca are toata increderea in medici.

Si fetita ei s-a imbolnavit

Oana Roman a mers weekendul trecut pe litoral, acolo unde a avut de organizat o nunta. Si pentru ca vremea a fost buna, vedeta a decis sa-si ia si sotul si fetita sa se distreze impreuna, in timpul pe care aceasta il avea liber. Toate bune si frumoase pana in punctul in care micuta Isabela s-a imbolnavit. Chiar mama ei a fost cea care a tinut sa-si anunte fanii cu problema pe care o are: "Am plecat spre casa, dupa o noapte cu febra care continua si azi".

