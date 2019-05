Oana Roman a facut declaratia anului:"Am fascinat multi barbati. Credeti-ma, eu am ‼️" Continuarea fie te va enerva, fie te va amuza copios. Fie ambele

oana roman

Oana Roman a fost de multe ori atacata de invidiosi, glume de prost gust, a avut parte si de tradari, dezamagiri… Iar viata a fost destul de crunta cu ea, avand chiar unele probleme de sanatate. Oana a tinut capul sus mereusi a depasit toate problemele.

„Eu am facut greseala sa-i povestesc sotului meu trecutul meu amoros. Spun greseala pentru ca el e inca tanar si nu gandeste ca mine. Este gelos! El nu intelege de ce imi salut fostii iubiti sau de ce stau de vorba cu ei. El spune ca odata ce s-a terminat o relatie, s-a incheiat si gata. Am incercat sa-i explic ca mi se pare normal sa te comporti civilizat cu un „fost”, dar el are alta parere. Au fost multe momente in casnicia noastra cand am vrut sa ne despartim, dar nu am facut-o caci ne-am dat seama ca noi trebuie sa fim impreuna. Deci pot sa zic ca traim intr-adevar o mare iubire”, a spus vedeta.

Marius nu este insa singurul barbat care a fost cucerit iremediabil de fiica fostului premier. Vedeta spune ca, in ciuda parerii carcotasilor si a rautatilor gratuite, iubitii ai au avut sentimente puternice, reale, pentru ea.

„Am auzit tot felul de aberatii cum ca barbatii stateau cu mine din interes. Eu nu am averi, mie tata nu mi-a mai dat nimic din momentul in care am iesit din adolescenta. Am muncit pe branci pentru fiecare ban si fiecare realizare, iar barbatii care au fost in viata mea m-au iubit cu adevarat. Au facut gesturi incredibile pentru mine! Credeti-ma, o femeie simte cand este iubita cu adevarat. Nu am inteles cum am reusit sa fascinez barbatii din viata mea”, a declarat Oana Roman in emisiunea Cristina Siscanu Show.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.