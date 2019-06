Oana Roman a oferit o declaratie soc: Eram blonda si nefericita

oana roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Recent, ca un omagiu adus lui Razvan Ciobanu, Oana Roman a declarat ca regretatul designer i-a facut cea mai frumoasa rochie din viata ei. Cu toate ca in momentul in care a postat imaginea a primit doar laude, se pare ca in spatele acelei fotografii statea foarte multa tristete. In urma cu 11 ani, Oana Roman trecea prin cea mai nefericita perioada din viata ei. In timp ce multe femei radiaza in cele mai frumoase perioade din viata lor, la Oana Roman lucrurile stau exact invers. In 2008, cand era atat de slaba, incat abia ca o mai recunostea cineva, iar la nunta lui Cristi Chivu cu Adelina a facut furori intr-o rochie mov creata pentru ea de Razvan Ciobanu, Oana spune ca era in depresie. &rdqu ...