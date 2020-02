Desi toata lumea este in stare de alerta si panica atinge cote maxime in Italia, Oana Roman a decis sa nu isi anuleze vacanta pe care o avea deja planificata de ceva timp. Mai mult, a luat-o si pe fetita ei cu ea. Vedeta a postat deja fotografii din Roma si fanii i-au sarit imediat in cap.

Oana Roman a postat fotografii din Italia si fanii nu au intarziat sa o critice

Oana roman s-a fotografia alaturi de Marius Elisei si fetita lor la Fontana di Trevi si le-a povestit fanilor de pe Instagram cum este atmosfera acolo. Am ajuns cu bine la Roma. Aici totul e calm , oamenii nu sunt deloc panicati, e plin de turisti, nu e nici o urma de panica. Prima oprire a fost la Fontana di Trevi . Maine mergem la Vatican”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Multi au observat cat de frumoasa este Oana in pozele pe care le-au postat si au ramas impresionati. Altii au fost mai sceptici si au pus totul in baza editarii, in timp ce altii cu criticat-o dur pentru ca a plecat la Roma.

”Daca sunt poze editate de asta este …frumoasa ce naivi sunt unii”. Altii au criticat alegerea ei de a merge in Italia din cauza epidemiei de coronavirus: ”Te-ai dus sa ne aduci virusul?”.

Dupa scandalul in care a fost implicat, Marius Elisei a venit in cadrul emisiunii prezentate de Mihai Morar si a marturisit ca este vorba despre o inscenare. Sotul Oanei Roman a spus ca ii va lasa pe avocati sa se ocupe de situatia neplacuta in care s-a aflat.

