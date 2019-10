Oana Roman a slabit spectaculos. Cum a aparut seara trecuta la un eveniment - FOTO

Oana Roman 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ”Regina sprancenelor”, Anastasia Soare, considerata si cea mai bogata romanca din lume, a venit in Romania pentru un eveniment special. Printre invitati s-a aflat si Oana Roman, cea care a surprins cu noua ei silueta. Fiica cea mica a lui Petre Roman a publicat o poza de la un eveniment monden care a avut loc aseara, instantaneu in care toata lumea a observat cat de mult a slabit vedeta in ultima perioada. Ea urmeaza o dieta de cateva luni si se pare ca aceasta a si dat cele mai bune rezultate. A slabit mult si ii sta foarte bine, inclusiv aspectul ei general pare unul intinerit. Toata lumea o cunoaste pe Oana Zavoranu dar putini stiu ca nu acesta este numele ei. Ce apare scris in bulet ...