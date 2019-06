Oana Roman, despre perioada in care era slaba: „Am fost cea mai nefericita. Eram singura"

Oana Roman

Recent, ca un omagiu adus lui Razvan Ciobanu, Oana Roman a declarat ca regretatul designer i-a facut cea mai frumoasa rochie din viata ei. Cu toate ca in momentul in care a postat imaginea a primit doar laude, se pare ca in spatele acelei fotografii statea foarte multa tristete. In urma cu 11 ani, Oana Roman trecea prin cea mai nefericita perioada din viata ei.

In timp ce multe femei radiaza in cele mai frumoase perioade din viata lor, la Oana Roman lucrurile stau exact invers. In 2008, cand era atat de slaba, incat abia ca o mai recunostea cineva, iar la nunta lui Cristi Chivu cu Adelina a facut furori intr-o rochie mov creata pentru ea de Razvan Ciobanu, Oana spune ca era in depresie.

”Imi spunea cineva de curand cat de frumoasa eram in rochia creata de Razvan Ciobanu pentru nunta lui Cristi Chivu, pentru ca eram si mult mai slaba atunci. Am fost cea mai slaba in perioada aia. Si blonda. Insa anii in care eu eram tunsa scurt, blonda si foarte slaba au fost cei mai nefericiti din viata mea”, si-a inceput povestirea Oana Roman.

«M-am dus la psihiatru, eram macinata si framantata de multe griji si probleme»

Chiar daca in fata camerelor de fotografiat parea ca se simte extraordinar, acum, dupa 11 ani, Oana ne-a marturisit ca a avut nevoie de ajutor specializat, de psihoterapie, pentru a putea trece peste starile pe care le avea in 2008.

„Am fost cea mai nefericita. Eram singura, nu aveam o relatie stabila, nu reuseam sa-mi gasesc drumul in viata si eram foarte trista. A fost o perioada in care eu m-am dus la psihiatru, eram macinata si framantata de foarte multe griji si probleme. A venit si divortul parintilor mei. Deci faptul ca eram slaba, frumoasa si blonda nu a ajutat la fericirea mea. Dimpotriva. Culmea, nu stiu de ce, a fost si o perioada in care, desi aratam foarte bine, nu atrageam. Fericirea nu sta in asta”, a completat Oana.

