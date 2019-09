Oana Roman, foc si para la botezul fiicei Gabriela Cristea. De la petrecere, a ajuns de urgenta la spital

Oana Roman s-a aflat printre invitatii prezenti la botezul fetitei lui Tavi Clonda si Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locatie, vedeta a avut parte de un soc, asa ca a povestit totul pe contul de socializare.

„V-am Spus ca nu ma simt bine ! Pur si simplu mi s au terminat bateriile ! Am ajuns direct la spital , locul unde nu trebuie să am grijă de nimeni si doar altii au grija de mine ! Ma pun pe picioare pana maine , iar condițiile si grija de aici mi au ridicat moralul . Sfat : nu faceti excese in a avea grijă doar de altii , nu va puneti ultimii pe lista priorităților”, a scris Oana pe Facebook.

Cu puțin timp înainte de a ajunge la spital, Oana a scris relotată un mesaj. „Numai eu eram în stare ca în ziua în care mi-a fost foarte rău şi am zăcut în pat, să mă mobilizez, să mă îmbrac, să mă aranjez şi să ajung la eveniment la care am fost invitată şi să nu fie nimeni. Adică, tot eu să ajung prima. Nici măcar cei care ne-au invitat nu sunt aici. Şi eu chestia asta nu o înţeleg! N-am să înţeleg niciodată de ce oamenii nu sunt la timp nici măcar la evenimentele pe care ei le fac.

Şi uite cum stau eu ca proasta, deşi mi-e foarte rău, în drum, într-o parcare goală, unde nu este absolut nimeni. Până o să învăţăm că nu trebuie să întârziem, mai durează!’, a spus Oana Roman, pe Instagram.

Petrecerea de botez era anunţată la ora 20.00, iar Oana Roman a ajuns la restaurantul din nordul Capitalei în jurul orei 20.30, însă chiar şi aşa, restul invitaţilor erau absenţi de la locaţie.

