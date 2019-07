Oana Roman le da replica celor care o critica din cauza kilogramelor in plus: “As putea fi lejer top-model”

Oana Roman primeste constant critici din cauza kilogramelor in plus. Unii o acuza ca nu are suficienta vointa sa tina o dieta, altii ii sugereaza sa-si faca operatie de micsorare a stomacului, iar a treia categorie de oameni nici n-o acuza, nici nu-i fac sugestii, ci pur si simplu proiecteaza asupra ei o ploaie de jigniri, condamnand-o pentru faptul ca e complet nepasatoare cu imaginea ei.

Cert este ca Oana este impacata cu greutatea pe care o are. Care, sustine ea, nici nu este mult peste limita admisa. Intr-un interviu mai vechi, vedeta sustinea ca are 1,74 m si ar trebui sa aiba undeva la 65 kg, dar ca, totusi, nu are foarte multe kilograme peste aceasta greutate.

Oana Roman nu-si doreste sa aiba dimensiuni de manechin

In plus, sublinia ea, oamenii nu o cunosc in viata reala, ci de la televizor, iar televizorul “ingrasa” cel putin 10 kg: “Oamenii astia care vorbesc despre mine nu ma cunosc, nu stiu cum arat eu. Ei au o problema cu mine, Oana Roman, pentru ca mai sunt persoane publice supraponderale in Romania cu duiumul, dar nu se ia nimeni de ele. Eu nu-mi doresc sa arat ca astea care prezinta moda pe scena si au 40 de kile imbracate”, declara Oana intr-un interviu pentru revista Ciao!

Oana Roman nu vrea sa mai fie acuzata ca este grasa

Recent, vedeta a postat pe Instagram o poza reprezentand un model international cu forme voluptuoase: “Doamna este manechin pentru Dolce Gabbana! Ultima colectie! Sa nu mai aud pe nimeni ca ma face grasa! :)))))) As putea fi lejer top-model! Basca faptul ca am bratele si picioarele mult mai subtiri! Am zis!!!”, a fost comentariul Oanei la poza postata.

