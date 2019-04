Oana Roman nu mai arata deloc asa! A slabit dupa o dieta super simpla

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima perioada a fost benefica pentru silueta Oanei Roman, care a cunoscut o transformare in bine, iar la asta au contribuit cele doua aspecte foarte importante: sportul si dieta! Silueta Oanei Roman a trecut de-alungul timpului prin multe transformari, si oricat ar fi negat ea ca nu au afectat-o comentariile rautacioase, iata ca vedeta s-a decis ca este timpul sa faca o schimbare, iar rezultatele sunt deja vizibile. Oana a slabit foarte mult, iar fanii ei s-au grabit sa o felicite, dar si sa-i dea sfaturi cu privire la stilul vestimentar pe care ar trebui sa-l adopte. „Oana eu admir foarte mult omul care esti. La multi ani si multa sanatate!!! As vrea totusi sa-ti sugerez o idee, anume, pune-te mai mult in valoare ...