Oana Roman raspunde numeroaselor intrebari legate de greutatea sa. Replica ei te va lasa masca

Oana roman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Subiectul legat de greutatea Oanei Roman a fost mereu unul interesant pentru romani si tabu pentru ea. Cu toate ca pentru mult timp gurile rele au facut haz de necaz pe seama kilogramelor ei in plus, Oana Roman si-a facut curaj si a raspuns unuia dintre internauti. "Cate kilograme ai?'', a fost intrebarea unui urmaritor. Oana s-a gandit bine inainte sa dea acest raspuns si apoi a incercat sa-l lamureasca pe fanul ei. ''Aaa, astepti o stire de prima pagina?:))'', a fost raspunsul Oanei Roman care a lasat masca pe toata lumea. Cum a aparut Oana Roman la nunta Adelinei Pestritu. Invitatii se holbau la ea. Este de nerecunoscut - FOTO In urma unei sesiuni de intrebari pe Instagram ...