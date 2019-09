Oana Zavoranu, diva cu zece perechi de silicoane! A vorbit deschis despre toate controversele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diva s-a intors! La 15 ani de la prima telenovela, Oana Zavoranu a revenit cu forte proaspete la prima ei dragoste: actoria. Iar personajul ei din „Sacrificiul” va face senzatie, garanteaza bruneta! CITESTE STIREA ZILEI Reactie dura! Familia micutei agresate sexual, pusa fata in fata cu imaginea olandezului pedofil. Detalii noi apar in ancheta „Eu o sa fiu modesta ca de obicei si o sa va zic ca personajul meu e cel mai smecher. E sarea si piperul. Se vor regasi foarte multe femei in acest serial. E revenirea mea in seriale, dupa 15 ani. Am avut niste emotii, iti jur (nr. la primul REC).”, a spus Oana Zavoranu, la Acces Direct. Asa cum ne-a obisnuit, Oana Zavoranu a vorbit deschis si despre controver ...