Obiecte radioactive periculoase, gasite dupa incidentul nuclear din Rusia

Obiecte radioactive Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmarile testului nuclear esuat din 8 august, care a dus la moartea a 5 oameni, continua sa fie dezvaluite in presa rusa. Obiecte care ar putea fi radioactive si extrem de periculoase pentru oameni au fost gasite in nordul Rusiei, dupa incidentul nuclear de la baza Nionoksa, afirma Moscow Times. Sursele oficiale nu au precizat despre ce obiecte este vorba. Testul esuat din 8 august a dus la o crestere a nivelului radioactivitatii in zona orasului Severodvinsk, iar testele au indicat prezenta unor izotopi de strontiu, bariu si lantan. Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk dinregiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care ...