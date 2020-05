Obiectivele de infrastructura pe agenda vizitei ministrului Lucian Bode in judetul Constanta (galerie foto)

Ministrul Lucian Bode s-a întâlnit cu reprezentanții conducerii Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC) și cei ai Autorității Navale Române (ANR), unități aflate sub autoritatea Ministerului.

”De multe ori discuțiile referitoare la Portul Constanța au ca punct comun faptul că nu am ajuns să valorificăm întregul potențial economic al acestui obiectiv național. De aceea cea mai bună soluție este să rezolvați într-o primă fază toate problemele care au fost lăsate în suspensie de-a lungul anilor și să pregătiți concomitent un portofoliu de proiecte. Finanțare după cum știți avem. Putem accesa și fonduri europene importante pentru acest obiectiv, cu ajutorul cărora vom putea dezvoltat atât portul cât și întreaga zonă. Pentru că dacă aici avem o creștere a fluxurilor și o diversificare a activităților, vom avea o creștere clară a numărului de angajați și un impact pozitiv semnificativ în economia locală și națională.



Ceea ce vă cer este ca pregătirea proiectelor să fie făcută cu profesionalism și rigoare pentru că numai astfel vom avea asigurată o finanțare corespunzătoare.



Utilizați toți specialiștii pe care îi aveți angajați și în mod sigur, în scurt timp, veți avea rezultatele pe care ni le dorim cu toții” a spus ministrul Lucian Bode.

”Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le-ați depus până acum. Am văzut spitalul similar de la Timișoara, care era în primele zile de la ridicare, dar aici lucrurile stau altfel. Este un spital foarte bine utilat și sunt absolut sigur că personalul, prin profesionalism și dăruire, poate face față oricărei provocări”, a declarat ministrul Lucian Bode.

”De la începutul mandatului, una dintre prioritățile mele a fost rezolvarea acestei probleme. Din păcate, natura ne rezervă și situații care afectează în sens negativ viața oamenilor. De aceea am făcut eforturi extraordinare ca să dăm acești bani și să identificăm cea mai bună soluție pentru ca viețile oamenilor, de aici, de la Cumpăna, să nu fie puse în pericol. Știți foarte bine că pentru viața oamenilor nu trebuie precupețit nici un efort. În astfel de situații, precum cea în care ne aflăm aici, nu există <nu se poate>. Trebuie făcut tot ce este necesar, astfel încât graficul de lucrări să fie respectat sau chiar devansat.



Există un contract semnat, avem finanțare, avem un stadiu satisfăcător, deci trebuie continuate lucrările și finalizate cât mai repede”, a precizat ministrul Bode.

Stadiul lucrărilor la principalele obiective de investiții de infrastructură din județul Constanța a fost verificat astăzi, 22 mai 2020, de către ministrul Lucian Bode în cadrul vizitei de lucru realizată la unitățile ministerului, din județ.Astfel, după discuțiile purtate cu George-Sergiu Niculescu, prefectul județului Constanța, referitoare la principalele evoluții înregistrate în zonă, în domeniul transporturilor, ministrul Lucian Bode s-a întâlnit cu reprezentanții conducerii Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC) și cei ai Autorității Navale Române (ANR), unități aflate sub autoritatea Ministerului.Pe agenda întâlnirii s-au aflat subiecte precum: stadiul implementării principalelor proiecte derulate în acest an de către APMC, situația navei Queen Hind, evoluțiile în cadrul activității de pilotaj precum și gradul de digitalizare a activității portuare.Totodată, reprezentanții APMC au prezentat stadiul principalelor proiecte pentru care se vor depune cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, precum:• Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră” cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și Poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța;• Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanta• Realizarea unei infrastructuri - rețea de tip port – community - system în vederea operaționalizării sistemului de digitalizare la nivelul portului ConstanțaUlterior ministrul Lucian Bode s-a deplasat la spitalul modular mobil de campanie aflat pe stadionul Portul din municipiul Constanța. Cu această ocazie ministrul Bode a apreciat modul în care, într-un interval scurt de timp, această unitate sanitară destinată tratării persoanelor infectate cu noul coronavirus a devenit funcțională, prin efortul comun al reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, al CN APMC, al autorităților locale și al reprezentanților Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța.În partea a doua a vizitei în județul Constanța, ministrul Bode a verificat stadiul lucrărilor realizate pentru prevenirea și înlăturarea efectelor calamității naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre – Marea Neagră, mal stâng, în zona localității Cumpăna.Cu această ocazie, ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că în condițiile în care Guvernul liberal a asigurat finanțarea necesară realizării lucrărilor în zona afectată, acest lucru trebuie să se reflecte și într-un ritm susținut de refacere a terenului calamitat.Ulterior, ministrul Lucian Bode și reprezentanții conducerii CNAIR s-au deplasat la Podul peste brațul Borcea pentru a verifica la fața locului starea în care se află acest important obiectiv. Este pentru prima dată când se realizează un asemenea proiect de reparații, de o asemenea anvergură, de la darea in exploatare a acestui pod. Menționăm că în data de 07.05.2020 a fost semnat cu antreprenorul SC Promarut Proiect SRL contractul de Expertiză Tehnică în vederea identificării lucrărilor de reparații pentru “Reabilitarea Podului peste brațul Borcea situat pe Autostrada A2, la km 149+680” si “Reabilitarea Podului de la Cernavoda situat pe Autostrada A2, km 157+600“.Contractul în valoare de 130.000 lei fără TVA are un termen de realizare de 60 de zile de la data intrării in vigoare a contractului.Totodată, ministrul Lucian Bode a solicitat factorilor responsabili analizarea posibilității sistării lucrărilor de pe Autostrada A2, începând cu data de 15 iunie și reluarea acestora în toamnă.